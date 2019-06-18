SANAYİ ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ VAR!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı.

Nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,3 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseleceği tahmin ediliyordu.

SANAYİ ÜRETİMİ MART'TA AYLIK BAZDA YÜZDE 2,1 ARTTI

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2,2 azalırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 2,1 artış göstermişti.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.