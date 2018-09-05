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Şarbon hastalığından korunmak için işte öneriler

Büyük endişeye yol açan şarbonlu et tartışmalara neden olurken, uzmanından tavsiyeler geldi. Peki şarbonlu et nasıl anlaşılır? İşte şarbondan korunmak için yapılması gerekenler...

Türkiye'de şarbon şüphesi çok sayıda insanın etten kaçınmasına neden olurken, bu nedenle hastanelere başvuruların sayısı da oldukça arttı. Peki şarbondan korunmak için neler yapmak gerekiyor? Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, şarbondan korunmanın yollarını anlattı.

'Bacillus Anthacis' isimli bakterinin yol açtığı şarbon hastalığı, 2-7 gün kuluçka döneminin ardından ortaya çıkıyor. Hayvanlarla temas eden kişilere bulaşan şarbon insandan insana geçmiyor ancak hasta kişinin derisindeki lezyona dokunulması durumunda insandan insana da bulaşabiliyor.

Şarbon Hastalığının Belirtileri

Şarbon hastalığının belirtileri arasında ise ciltte lezyon, ateş ve ishal yer alıyor. ayvanla temas sonrasında bu belirtiler görülenler derhal hekime başvurmalı. Deri formu, bağırsak ve akciğer formu bulunan şarbon hastalığına karşı en yüksek risk altında bulunan kişiler kasaplar, hayvancılıkla uğraşan kişiler ve veterinerler.

Ülkemizde son olarak görülen şarbon türü ise deri şarbonu. Hayvanla temas sonucu oluşan bu hastalıkta öncelikle deride kızarıklık oluşuyor ve 2-3 gün içinde lezyon büyüyor. Ortası siyah renkli bir yaraya dönüşürken, etrafı şiş ve kabarık bir hal alıyor. Bu belirtilere daha sonra karın ağrısı, kanlı kusma, kanlı ishal de ekleniyor. Akciğer şarbonu en tehlikeli türüdür ve soğuk algınlığı şeklinde başlayarak yüksek ateş ve zatürre olarak ilerler. İlk 72 saatte tedavi edilmezde ölümcüldür.

Şarbonlu Et Nasıl Anlaşılır?

Deri şarbonu tedavisi antibiyotik ile ayaktan izlenerek yapılırken, bağırsak ve akciğer şarbonları hastanede damardan antibiyotik ve yakın takiple tedavi edilmelidir. Şarbon hastalığından korunmak için büyükbaş hayvanlar aşılanmalı, hayvanlarla temas eden kişiler bilgilendirilmeli, rengi değişmiş, kuşkulu etler tüketilmemelidir. Ancak etler iyi pişirildiğinde basil öleceği için sorun oluşmaz. Aynı zamanda mide asidi de basili yok edebilir.

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