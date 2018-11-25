Şarjda bırakılan telefon yüzünden yangın çıktı

Karabük'te bir iş yerinde çıkan yangına şarjda bırakılan telefonun neden olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Karabük 5000 Evler Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi bölgesindeki elektrik malzemeleri satılmakta olduğu bir iş yerinde iddialara göre, cep telefonu şarjda bırakıldı. Şarjda bırakılan telefondan çıktığı iddia edilen yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışılsa da başarılı olmadı.

Çıkan yangını söndürmek üzere durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.