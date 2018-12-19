Satürn’ün halkaları yok oluyor!

Asırlardır uzay bilimcilerin ilgisini çeken 300.000 km uzunluğundaki Satürn’ün halkaları yok olmaya başladı. NASA tarafından gezegen üzerinde başlatılan incelemeler neticesinde elde edilen sonuçlara göre, halkaların kaybolmasının sebebi Satürn’ün yer çekimi ve manyetik alanının etkisine maruz kalarak bazı parçaların gezegene buz tanelerinin ve yağmur halinde dökülmesi.

Araştırmada görev alan bilim insanlarından Dr. James O'Donoghue’ın konuya ilişkin kaleme aldığı makaleye göre, gezegeni çevreleyen bütün halkalar 100 milyon yıldan az bir süre içerisinde yok olacak.