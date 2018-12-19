Farkonda
Farkonda
» 
 

Satürn’ün halkaları yok oluyor!

NASA’nın yayımladığı yeni araştırma raporuna göre, Satürn gezegeninin çevresinde bulunan ve en az 7 tane olduğu ileri sürülen halkalar birer birer yok oluyor…

Asırlardır uzay bilimcilerin ilgisini çeken 300.000 km uzunluğundaki Satürn’ün halkaları yok olmaya başladı. NASA tarafından gezegen üzerinde başlatılan incelemeler neticesinde elde edilen sonuçlara göre, halkaların kaybolmasının sebebi Satürn’ün yer çekimi ve manyetik alanının etkisine maruz kalarak bazı parçaların gezegene buz tanelerinin ve yağmur halinde dökülmesi.

Araştırmada görev alan bilim insanlarından Dr. James O'Donoghue’ın konuya ilişkin kaleme aldığı makaleye göre, gezegeni çevreleyen bütün halkalar 100 milyon yıldan az bir süre içerisinde yok olacak.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
BİLİM-TEKNOLOJİ Haberleri
Satürn’ün halkaları yok oluyor!

Satürn’ün halkaları yok oluyor!
Bilim dünyasının yeni keşfi gezegen balon gibi şişiyor!

Bilim dünyasının yeni keşfi gezegen balon gibi şişiyor!
PES 2019 ücretsiz oluyor! Bedava PES 2019 için tarih ne?

PES 2019 ücretsiz oluyor! Bedava PES 2019 için tarih ne?
BMW kullanıcıları dikkat! 1 milyon 600 araç geri çağrılıyor

BMW kullanıcıları dikkat! 1 milyon 600 araç geri çağrılıyor
Instagram kullanıcı sayısı dünya sıralamasında Türkiye 5. sırada

Instagram kullanıcı sayısı dünya sıralamasında Türkiye 5. sırada
WhatsApp güncellemeleri için o telefonlara kötü haber!

WhatsApp güncellemeleri için o telefonlara kötü haber!
Huawei'nin sahibinin kızı Wanzhou Kanada'da tutuklandı

Huawei'nin sahibinin kızı Wanzhou Kanada'da tutuklandı
Mardin’de bulunan milyonlarca yıllık fosil heyecan yarattı

Mardin’de bulunan milyonlarca yıllık fosil heyecan yarattı
Çınarcık 4.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Çınarcık 4.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı
Çin su altı hızlı tren projesi ile yeni bir dönem başlatacak

Çin su altı hızlı tren projesi ile yeni bir dönem başlatacak
Cep telefonu taksit sayısı artırıldı!

Cep telefonu taksit sayısı artırıldı!
Karaya vuran 145 pilot balina telef oldu!

Karaya vuran 145 pilot balina telef oldu!

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz