Savaştan kaçmıştı, merdivenlerden düşerek can verdi

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiği ve Kayseri'ye yerleştiği belirlenen 53 yaşındaki kadının peşini ölüm burada da bırakmadı. Acı olay Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Yavuzlar Mahallesi Boylar Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 53 yaşında olduğu bildirilen Hamide H. isimli Suriyeli kadın, merdivenlerden düşerek başını yere çarptı. Talihsiz kadın yaşanan kazanın üzerine derhal hastaneye kaldırıldı. Ancak Hamide H. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.