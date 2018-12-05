Şeb-i Arus nedir? 2018 Mevlana'yı anma haftası ne zaman?

Yüzyıllardır süregelen bir hoşgörünün, barışın öncüsü olan din bilgini Mevlana’yı anmak için düzenlenen Şeb-i Arus törenleri için hazırlıklar başladı. Etkinlik kapsamında Konya'ya gelen misafirler çeşitli sema gösterileri ve Mevlana'nın türbesini ziyaret etmelerinin yanı sıra bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Şems-i Tebrizi Mescidi ve Türbesini de ziyaret etme fırsatı bulacaklar. 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri 07-17 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Şeb-i Arus sözlükte düğün gecesi anlamına gelmektedir. Mevlana Hazretleri 17 Aralık 1273 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. O zamandan bu yana Mevlana'nın ölüm günü (veya vuslat günü) her yıl 17 Aralık tarihinde hazırlanan özel törenlerle kutlanmaktadır. Ölüm, “AŞK” a farklı bir boyut kazandıran Mevlana için kişinin aslına dönüşü “Allah’a dönüş” ü olarak yorumlanmıştır.

Şeb-i Arus törenleri, her yıl 17 Aralık tarihinde ikindi vaktinden sonra Kur’an-ı Kerim okunarak ve Ayn-ül Cem (toplu olarak Sema töreni) yapılarak gerçekleştirilir. Mevlana’yı anma haftasında yapılan diğer törenlere Sema töreni denilir.