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Şeb-i Arus nedir? 2018 Mevlana'yı anma haftası ne zaman?

Mevlana'nın ölüm günü (veya vuslat günü) törenler ne zaman kutlanıyor? Etkinlikler nerede düzenlenmektedir? Sema Töreni nedir? Mevalana kimdir?

Yüzyıllardır süregelen bir hoşgörünün, barışın öncüsü olan din bilgini Mevlana’yı anmak için düzenlenen Şeb-i Arus törenleri için hazırlıklar başladı. Etkinlik kapsamında Konya'ya gelen misafirler çeşitli sema gösterileri ve Mevlana'nın türbesini ziyaret etmelerinin yanı sıra bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Şems-i Tebrizi Mescidi ve Türbesini de ziyaret etme fırsatı bulacaklar. 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri 07-17 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Şeb-i Arus sözlükte düğün gecesi anlamına gelmektedir. Mevlana Hazretleri 17 Aralık 1273 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. O zamandan bu yana Mevlana'nın ölüm günü (veya vuslat günü) her yıl 17 Aralık tarihinde hazırlanan özel törenlerle kutlanmaktadır. Ölüm, “AŞK” a farklı bir boyut kazandıran Mevlana için kişinin aslına dönüşü “Allah’a dönüş” ü olarak yorumlanmıştır.

Şeb-i Arus törenleri, her yıl 17 Aralık tarihinde ikindi vaktinden sonra Kur’an-ı Kerim okunarak ve Ayn-ül Cem (toplu olarak Sema töreni) yapılarak gerçekleştirilir. Mevlana’yı anma haftasında yapılan diğer törenlere Sema töreni denilir.

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