» 
»
 

Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmesi

Müge Anlı ve Tatlı Sert programının da yakından takip ettiği Sedanur Güzel’in öldürülmesine ilişkin yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde…

Kars’ın Kağızman ilçesinde erik toplamaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sedanur Güzel, kaybından 7 gün sonra üzeri taşlarla örtülü olarak ölü bulunmuştu. Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibinin kaybolmasının hemen ardından ailesinin başvurusu üzerine ele aldığı olayda, programa katılan ve şüpheli bulunan bir kişi gözaltına alınmıştı.

Gerek gözaltına alınan kişilerden biri tarafından yapılan itiraf gerekse ceset üzerinde yapılan incelemelerde olayın bir cinayet olduğu kesinleşmiş, ancak olayca istismar olup olmadığına dair kesin bilgilerin patolojik sonuçlar neticesinde ortaya çıkacağı açıklanmıştı.

Öte yandan alınan son bilgiler göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından 2 kişinin daha tutuklandığı ve kişilerin ceza infaz kurumuna gönderildiği ifade edildi. Gözlerin üzerine çevrildiği Başsavcılık yeni bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgi verileceğini belirtti.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
GÜNDEM Haberleri
Müge Anlı İle Tatlı Sert: Berzan Akkuş

Müge Anlı İle Tatlı Sert: Berzan Akkuş
Kaş’ta hortum dehşeti! Şezlonglar havada uçtu

Kaş’ta hortum dehşeti! Şezlonglar havada uçtu
Yaz saati uygulaması yıl boyu sürecek

Yaz saati uygulaması yıl boyu sürecek
Müge Anlı İle Tatlı Sert 1 Ekim: Sedanur Güzel cinayeti

Müge Anlı İle Tatlı Sert 1 Ekim: Sedanur Güzel cinayeti
Meteoroloji duyurdu! Fırtına yön değiştirecek

Meteoroloji duyurdu! Fırtına yön değiştirecek
Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmesi

Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmesi
Ege'de yaklaşan fırtınaya karşı AKUT uyardı: Hazırlıklı olun!

Ege'de yaklaşan fırtınaya karşı AKUT uyardı: Hazırlıklı olun!
Antalya’da yaşanan deprem paniğe neden oldu!

Antalya’da yaşanan deprem paniğe neden oldu!
Şarbon hastalığından korunmak için işte öneriler

Şarbon hastalığından korunmak için işte öneriler
Emniyet Genel Müdürlüğü basın açıklaması yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü basın açıklaması yaptı
Adıyaman Samsat'taki depremde 39 kişi yaralandı

Adıyaman Samsat'taki depremde 39 kişi yaralandı
Hasan Celal Güzel vefat etti

Hasan Celal Güzel vefat etti

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz