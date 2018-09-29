Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmesi

Kars’ın Kağızman ilçesinde erik toplamaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sedanur Güzel, kaybından 7 gün sonra üzeri taşlarla örtülü olarak ölü bulunmuştu. Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibinin kaybolmasının hemen ardından ailesinin başvurusu üzerine ele aldığı olayda, programa katılan ve şüpheli bulunan bir kişi gözaltına alınmıştı.

Gerek gözaltına alınan kişilerden biri tarafından yapılan itiraf gerekse ceset üzerinde yapılan incelemelerde olayın bir cinayet olduğu kesinleşmiş, ancak olayca istismar olup olmadığına dair kesin bilgilerin patolojik sonuçlar neticesinde ortaya çıkacağı açıklanmıştı.

Öte yandan alınan son bilgiler göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından 2 kişinin daha tutuklandığı ve kişilerin ceza infaz kurumuna gönderildiği ifade edildi. Gözlerin üzerine çevrildiği Başsavcılık yeni bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgi verileceğini belirtti.