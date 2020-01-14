Sefirin Kızı 5. yeni bölümde neler olacak?

Pazartesi akşamları izleyiciyi Star TV ekranlarına kilitleyen dizi Sefirin kızı son bölümde Sancar’ın Nare’si yeni hayatıyla ilgili önemli kararlar aldı. Karadağ’dan kızları alarak dönen ikili, havalimanında kendi hayatlarına geri döndü. Birlikte geçirdikleri kısa seyahatte yeniden barışabilmeleri ihtimali olduğunu düşünen Nare, Sancar’ın eşini babasının evinden alarak kendi evine getirmesiyle bir kez daha yıkıldı.

O günden sonra yeniden bir düzen kurmak adına iş bulmaya çalışan Nare bunun için Gediz’den yardım ister. Yanlış olduğunu bilmesine rağmen Nare’ye aşık olan Gediz, geçmişte yaşananları öğrenince Sancar’a verdiği sözden vazgeçip, herkesi karşısına alarak Nare’ye yardım etmeye karar verir. En yakın dostunun sevdiği kadına arka çıkmasına anlam veremeyen Sancar, hesap sormak için Gediz’le karşı karşıya geldiğin de acı gerçeği öğrenir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Sancar ve Gediz dostluklarını ve ortaklıklarını bitirebilecek mi? Yine bir dönüm noktasında kendini bulan Nare, Gediz’in yanında mı yer alacak? Şehri mi terk edecek? Akın’ın hain planlarının kurbanı olup açığa alınan Güven, ülkesine geri mi dönecek? Nare ve Sancar birbirlerinden uzak durmayı başarabilecek mi? Kendisine şehirde kalmak için tüm kapılar kapanan Nare, çareyi Gediz’le evlenmekte mi bulacak?

Sefirin kızı 5. Bölüm 20 Ocak 2020 Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında olacak…