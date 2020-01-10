Sefirin kızı izlenme rekorları kırıyor!

Yapımcılığını O3 Medya ve NGM’nin birlikte üstlendiği Star TV’nin yeni dizisi Sefirin kızı dizisi dev oyuncu kadrosu ile her bölümünde soluksuz izleniyor. Başrollerinde Nare karakterine Neslihan Atagül Doğulu hayat verirken, Sancar rolünü ise Engin Akyürek canlandırıyor. Nare ve Sancar’ın kızı Melek’i ise küçük yetenek Beren Gençalp oynuyor. Öte yandan Gediz karakterine Uraz Kaygılaroğlu, Sefir karakterine Erdal Küçükkömürcü, Halise karakterine ise Gonca Cilasun hayat veriyor.

Dizide fakir bir ailenin yakışıklı ve çalışkan oğlu Sancar, küçücük yaşında yaşadığı memlekete tatil için gelen bir büyükelçinin kızına aşık oluyor. Yıllar içinde büyük bir aşka dönüşen bu birliktelik nihayetinde evlilikle taçlanıyor. Ancak düğün gecesi Nare birden bire ortadan kaybolur. Nare ve Sancar’ın bu beklenmedik ayılıkları zaman içerisinde bir destana dönüşür. Yıllar sonra Nare tam da Sancar’ın düğün gününden yanında bir kız çocuğu ile birlikte ortaya çıkar ve yarım kalan aşk hikayesi yeniden başlar.

Sefirin kızı yeni bölümde, Sancar’ın Menekşe’yi baba evinden alıp yeniden kendi evine getirdiğini öğrenen Nare buna nasıl tepki verecek? Sancar Nare’yi aklından da kalbinden de çıkarabilecek mi? Sancar ve Gediz’in birbirlerine ettikleri yenim ne? Sefirin Kızı 4. son bölümüyle 13 Ocak 2020'de Star TV ekranlarında olacak.