Selülitlerden kurtulmak için evde doğal kür nasıl yapılır?

Yanlış beslenme, genetik faktörler, hareketsizlik ve suyun yetersiz tüketilmesi gibi etkenler nedeniyle meydana gelen selülitler, yaz aylarında kadınlar için can sıkıcı olabiliyor. Selülitlerden kurtulmak için kadınlar farklı yöntemlere başvursa da aslında evde bulunan malzemelerle doğal kür uygulamak bu sorundan kurtulmanıza yardımcı olabilir. 14 gün boyunca aksatmadan uygulayacağınız bu kür ile selülitlerinizde gözle görülür bir azalma sağlayabilirsiniz.

Eğer kilo ortalamanız 50 ila 70 kilogram arasındaysa 4 yemek kaşığı havanda dövülmüş kahve çekirdeği, dört kaşık hindistan cevizi yağı ve bir adet rendelenmiş patates suyunu karıştırın ve krem haline gelene kadar karıştırmaya devam edin. Eğer daha fazla kiloya sahipseniz orantılı şekilde malzemeleri artırabilirsiniz. Hazırladığınız karışımı kas yönünde aşağıdan yukarı masaj yaparak uygulayın ve üzerine streç film sarın. 25 dakika bekletin ve ardından ılık suyla yıkayın. 14 gün boyunca bu uygulamaya devam edin.

Aktosun, kürü uygulamadan önce mutlaka ölçüleri not edip fotoğraf çekmeyi ihmal etmemenizi söylüyor ve 14 gün sonra meydana gelecek farkı bu şekilde görebileceğinizi belirtiyor. Doğada tüm sorunlar için çözümler bulunabileceğini dile getiren Aktosun, doğal ürünlerin ve bitkilerin tanınması ile uzmanlardan bilgi alınması gerektiğinin altını çiziyor.