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Serbest piyasada 7 Aralık ekonomi verileri

7 Aralık günü altının gramı, çeyrek altın fiyatları, dolar ve euroda son durum, borsa verileri ile ilgili tüm ekonomik veriler haberimizde.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altın gram satış fiyatı 213,20 TL olurken, Kapalıçarşı'da 213 liradan alınıyor. Cumhuriyet Ata lira alış fiyatı 1404 TL, satış fiyatı 1425 TL, 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 194,25 TL, satış fiyatı ise 198,25 TL olarak gerçekleşiyor. Çeyrek altın fiyatı alış 343 TL, satış 348 Tl, yarım altın fiyat alış 686 TL, satış 696 TL, tam ziynet fiyatı ise alış 1371 Tl, satış 1392 TL olarak işlem görüyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi bugün ilk yarıda yüzde 0,60 yükseldi ve endeks 557,60 puanlık artışla 93384 puandan kapandı. 7 Aralıkta kapanışa kadar toplam işlem hacmi ise 2,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Dolar ve euroda ise durum şöyle... ABD doları alış fiyatı 5,3445 seviyelerinde, dolar satış fiyatı ise 5,3479 olarak işlem görüyor. Euro alış fiyatı 6,0822 olurken, 5,3479 Tl'den işlem görüyor.

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Serbest piyasada 7 Aralık ekonomi verileri

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