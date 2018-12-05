Serbest piyasada altın dolar euro fiyatları - 5 Aralık 2018

Çeyrek altın alış fiyatı, çeyrek altın satış fiyatı, altının gramı son günlerde yaşanan düşüşler nedeniyle oldukça merakla takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler için altın fiyatları, dolar alış, dolar satış, euro alış ve euro satış fiyatları haberimizde...

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 212 liradan satılıyor, 211,80 liradan alınıyor. Cumhuriyet Ata Lira satış fiyatı 1423 lira, alış fiyatı 1402 lira. 22 ayar bileziğin gramı 194 liradan alınıyor ve 198 liradan satılıyor. Tam altın 1370 lira alış fiyatı, 1380 lira satış fiyatı, yarım altın 685 lira alış fiyatı, 695 lira satış fiyatı, çeyrek altın 342 lira alış fiyatı, 347 lira satış fiyatı olarak gerçekleşiyor.

Şu sıralarda dolar alış fiyatı 5,3926, dolar satış fiyatı 5,3969 olurken, euro alış fiyatı 6,1181, euro satış fiyatı ise 6,1229 lira olarak işlem görüyor.