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Sevgilisine kızıp evi yakan kadın son anda kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta sevgilisine kızdığı için birlikte yaşadıkları evi yakan kadın, son anda kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda sevgilisi ile tartıştan sonra birlikte yaşadıkları evde yalnız kalan kadın evi yaktı. Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi üzerindeki Seyran apartmanı 5. katta meydana gelen olayda alevler yükselince duman içinde kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından baygın halde bulundu.

Apartmandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler zaman kazanmak için eve yan dairenin balkonundan girdi ve 18 yaşındaki D.T.'yi baygın halde dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken 112 Acil Servis ekipleri de kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Sevgilisine kızdı evi ateşe verdi

Yapılan ilk müdahale sonrasında kendine gelen D.T. kendisini görüntüleyen muhabirlere imam nikahlı olduklarını söyledi ve “Bir cam kırılsın hapis cezası verir savcı. Kadına şiddete gelince hiçbir şey yapmazlar. İmam nikahlıyız diye. Gelsin bizi dövsün, buralarda gezsin, sırf biz imam nikahlıyız diye bir şey yapmıyorlar. Küfür etmek istemiyorum. Adalet yok, şans yok bir şey yok. Bak seyirciler de burada” diye konuştu.

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