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SGK hizmet dökümünde "Ş" harfi bulunanlar dikkat!

e-devlette hizmet sürelerinin hesaplanması konusunda takibe başlayan SGK, bazı ayların yanına "Ş" harfi yerleştirmiş durumda. Peki hizmet dökümündeki bu ibare ne anlama geliyor. Detaylar haberimizde...

Ne zaman emekli olacağını merak edenler e-devlet üzerinden sigorta hizmet dökümünü görebiliyor. Ancak bazı günlerin ya da ayların başında "Ş" harfi görenler bunun ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Emekli olacağınız zaman sizi oldukça büyük sıkıntıya sokabilecek bu "Ş" harfinin anlamı "Şüpheli".

Sosyal Güvenlik Kurumu yeni denetim uygulamasını genelgeyle duyurmuştu. Gerçek dışı hizmet süresi bildirimi, hizmet birleştirmesi gibi işlemlerin önüne geçebilmek için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü programı "sahte", "kontrollü" ve "şüpheli" olarak belirlenen işyerlerinden bildirilen hizmetleri turuncu renkle gösterimini sağlamakta. Sahte işyerlerini ortaya çıkarmak için yapılmakta olan uygulamanın kapsamına artık 15 Temmuz sonrasında incelemeye alınan şirketlerde çalışmış olanlar da dahil edildi. Eğer hizmet dökümünüzde bu ifadeler yer alıyorsa müfettiş denetimlerinin sonuçlanması bekleniyor anlamı taşıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre eğer hizmetin gerçek olduğu tespit edilirse, hizmet süresi geçerli oluyor. Şirketin incelemesi sonuçlanana kadar hizmet süreleriniz "Ş" kodu ile görülürken, inceleme süresi hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Bu şekilde emeklilik başvurusunda bulunulabiliyor ancak eğer şirket inceleme sonucunda sahte çıkarsa o şirketteki hizmet süreleri iptal oluyor ve prim süresi emeklilik için gereken sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor. Emekli aylığının yeniden bağlanabilmesi için ise eksik prim günlerinin tamamlanması gerekiyor.

"Şüpheli" kodu bulunan işyerleri hakkında SGK 10 gün içerisinde denetimleri başlatıyor ve "Kontrollü İşyeri" ya da "Şüpheli İşyeri" kodları 1 ay içinde sürekli ek ve iptal bildirge veren, borcunu ödemeyen, işyerlerinden bildirilmiş sigortalıları yeniden bildiren işyerlerine veriliyor. İşyerlerinin sahte sigortalı ya da işyerinde gerçekten çalışmayanları bildirmemesi gerekiyor.

HABERAKAR -
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