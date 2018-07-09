Sıcak çarpmasına karşı önleminizi alın!

Yüksek sıcaklıkta uzun süre durmak sonucu meydana gelen sıcak çarpmasına karşı alınacak önlemlerle ilgili Memorial Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Aytaç Karadağ bilgiler verdi. Daha çok sıcak ortamlarda çalışmak zorunda olanları etkileyen sıcak çarpması, özellikle inşaat işçileri, fırın çalışanları, cam işçileri ya da açık havada spor yapanlar için risk oluşturuyor. Sıcak çarpmasına karşı, yaşlılar, 5 yaşın altındaki çocuklar, kalp ve böbrek yetmezliği olanlar, şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, gebeler, idrar söktürücü, alerji, kalp, psikiyatrik ilaç kullananlar, alkol bağımlıları, obezite ve aşırı zayıflığı bulunanlar, cilt hastalığı olan kişiler kesinlikle önem almak zorunda.

Sıcağa maruz kalan bireylerde sıcak ve soluk-morumsu cilt, halsizlik, bitkinlik, az terleme, çarpıntı ve hızlı nefes alma, bulantı, kusma, ishal, yüksek vücut sıcaklığı, baş ağrısı, kas krampları, uyuklama, anlamsız konuşma, çevreyi tanımama, sersemlik, bayılma, bilinç kaybı ve koma gibi belirtiler görülmektedir. Peki bu durumda ne yapılmalı?

SICAK ÇARPMASINDA ERKEN MÜDAHALE ŞART

Geri dönüşü olmayan bazı sorunlarla karşı karşıya kalmamak için sıcak çarpması durumunda mutlaka erken müdahale edilmelidir. Hasta serin bir ortama alınmalı, kıyafetleri çıkarılarak soğuk duş yaptırmalıdır. Eğer bilinç kaybı yoksa şekerli ve tuzlu su içirilmeli, bilinç kapalıysa kesinlikle ağızdan sıvı ya da katı gıda verilmemelidir. Hastanın solunum yolunun açık olduğundan emin olunmalı, ayakları yukarı kaldırılmalıdır. Hayati organların etkilenmemesi ve krampları engellemek için hastaya masaj yapılmalıdır. Tüm bu uygulamalara rağmen hastanın şikayetleri devam ediyor ve ateş yüksekliği 40 dereceyi aşmışsa acilen hastaneye başvurulmalıdır.

SICAK ÇARPMASINDAN NASIL KORUNACAĞIZ?

Daha önce bahsettiğimiz risk grubundaki kişiler 10:00 ile 16:00 saatleri arasında güneş altında olmamalı ve yüksek sıcağa maruz kalmamalıdır. Havanın sıcak olduğu ortamlarda ince, açık renkli ve sentetik olmayan kıyafetler tercih edilmelidir. Eğer güneşe direk maruz kalınıyorsa mutlaka şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü kullanılmalı, su tüketimi de artırılmalıdır. Normal zamana göre daha sık ılık duş alınmalı, yorucu fiziksel aktivitelerden uzak durulmalıdır. Hava sıcaklığının yüksek olduğu saatlerde ise ağır yemekler ve alkollü içecekler tüketilmemelidir.