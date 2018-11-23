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Şiddet sadece fiziksel değil psikolojik de olabilir

Şiddet denilince akla hep fiziksel şiddet gelir ancak uzmanlara göre ses tonunun yükselmesi, azarlama ve hatta ihmal etmek bile şiddetin türleri arasında...

Eğer şiddetin sadece havada uçuşan bardak tabaklar, dayak, tokat ile gerçekleştiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Karşınızdaki kişiye karşı sesinizi yükseltmeniz, azarlamanız, bağırmanız da şiddet olarak tanımlanıyor. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şiddetin bir türünün de duygusal şiddet olduğunu ifade etti.

DUYGUSAL ŞİDDET NEDİR?

Eğer karşınızdaki insanda değersizlik duygusu uyandırıyorsanız bunun psikolojik şiddet olduğunu ifade eden Tarhan, şiddet uygulayan insanın karşısındaki kişiyi sık sık eleştirdiğini, bunun da duygusal şiddet olarak tanımlandığı kaydetti. Bazı insanların kendilerini üstün görerek eleştiriden keyif aldığını belirten Tarhan, bunun gelişmiş bir duygu olmadığını, böyle kişilerin tenkitlerine karşı çıkıldığında ise üstünlüklerine karşı çıkıldığını düşündüğünü ve kişilik çatışmasının başladığını ifade etti.

KISKANÇLIK DUYGUSAL ŞİDDETTİR

Paylaşılmak istenmemesi nedeniyle karşısındaki kişiyi kıskanmak ve ona acı çektirmek bir çeşit duygusal şiddettir. Bir kişiyi aşırı kontrol altında tutmaya çalışmak ve üzerine titremek kıskanılan kişiyi üzmektedir. Bu kişiler karşısındakilerin ruhunu bile kontrol etmeye eğilimlidir. Her şeyden haberdar olma düşüncesi ise insanları duygusal şiddete götürür.

İHMAL ETMEK ŞİDDETTİR

Bir kişinin hissettiklerini önemsememek, duygusal olarak ihmal etmek de duygusal şiddettir. Sosyal ve maddi ihmaller de bulunmaktadır. Evde maddi ihtiyaçların karşılanmaması ihmaldir ve bu durumdaki pek çok kadın kendi parası olsa evliliğini sürdürmemeyi düşünmektedir. Maddi imkan kadınları güçlü hissettirir. Aşka başlayan evliliklerin güç mücadelesine dönüşmesi iki tarafın da kimlik koruma çabaları normal olarak kabul edilse de çekişme nedeniyle taraflar şiddete yönelebilir. Akıllı çiftler ortak bir noktada buluşur ve bundan sonrası için evlilik bağları gelişmeye başlar.

1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan edildi. Kadına yönelik şiddetin bu özel günde gündeme getirilerek tartışılması ve farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

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