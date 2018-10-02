Şiddetli yağış uyarıları peş peşe geliyor

Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ile birlikte sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. Yapılan son açıklamalara göre, bu akşamdan itibaren Muğla, Ula ve Marmaris’in bazı ilçelerinde şiddetli sağanak yağış etkili olurken, sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzlukların yaşanabileceği aktarılıyor.

Öte yandan hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında azılırken, rüzgarın kuvvetli esmesi dolayısı ile Marmara, kıyı Ege ve Batı yer yer fırtına bekleniyor. Yağışların yarın itibari ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Antalya'da şiddetini arttırması bekleniyor.