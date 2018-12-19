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Şifa kaynağı yumurta günde ne kadar tüketilmeli?

Kainatın mucize besinleri arasında baş sıralarda yer alan yumurta insan vücudunun günlük ihtiyacı olan birçok vitamin ve minerali içermekte. Peki günde kaç adet yumurta tüketmeliyiz?

Türk mutfağında oldukça yoğun şekilde kullanılan yumurta tüketiminde en sağlıklı yöntem haşlamadır. Bu şekilde besin değerini kaybetmeyen yumurtanın kayısı kıvamında olması yenmesi için yeterli olacaktır.

Uzmanlar günlük 3 adet yumurta tüketerek bir günde alınması gereken protein miktarının büyük büyük ölçüde karşılanmış olduğunun altını çiziyor. Öte yandan yumurta, bileşenlerinde bol miktarda bulunan kolin beynin sağlıklı çalışmasını sağlarken, yine yapısında bulunan D vitamini ile kemik gelişimi için önemli bir besin kaynağı oluyor.

A vitamini ile dolu olan yumurta göz ve cilt sağlığını korur, içeriğindeki demir sayesinde kansızlığa karşı doğal bir ilaçtır. Kalp dostu olan yumurtanın günlük tüketiminde kolestrolü olan kişilerin doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

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