Sigaraya başlama yaşındaki korkutan gerçek!

Sağlık söz konusu olduğunda en büyük tehdit unsurlarından biri olan sigara hakkında elde edilen son istatiksel verilerle ilgili önemli bilgiler aktaran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, sigaraya başlama yaşının Türkiye'de 13-15’e kadar düştüğünü ve içme oranının yüzde 100 arttığını aktardı.

Türkiye’deki ortalamalar ele alındığında her 10 kişiden 3 tanesinin sigara içtiğini de aktaran uzmanımız, yaklaşık 21 milyon insanın sigara bağımlısı olduğunun altını çizdi. Çok daha gelişmiş ülkelerde, bu oranının yüzde 10 seviyesine kadar dahi ulaşmadığını ifade eden Yılmaz, Türkiye’de 2008- 2012 yılları arasında tütün kontrol politikalarının uygulanması ile sigara tüketme düzeyinin yüzde 23 oranlarına kadar düştüğünü, fakat 2012 sonrasında bu oranın yeniden yükselişe geçtiğine dikkat çekti.

Sigara bağımlılarının nikotinle ilgili yaşadıkları yoksunluk hissinin yemek, su, uyku gibi vazgeçilmez bir fizyolojik ihtiyaç olarak tanımladığını aktarak uzmanımız, uygun tedavi sayesinde sigara içme hastalığından kurtulmanın mümkün olduğunun altını çizdi.