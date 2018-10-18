Sıla Ahmet Kural ile 9 ay sonra barıştı!

Ünlü şarkıcı Sıla Ahmet Kural ile barıştıkları haberlerini doğruladı. Etiler'de görüntülenen Sıla, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. 9 ay önce Ocak ayında aniden ayrıldıklarında oldukça şaşkınlık yaratan ünlü ikili hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyordu. Ayrılık sebebi olarak şiddet, ihanet gibi iddialar ortaya atılmış ancak her iki cepheden de net bir açıklama gelmemişti.

Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakan Sıla ve Ahmet Kural, birlikte çekilmiş tüm fotoğrafları da silmişti. Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'yı takibe almasına rağmen Sıla'nın Ahmet Kural'ı engellediği de gelen iddialar arasındaydı.

Ayrılığın 10. ayında bir kitap tanıtımı sırasında birlikte fotoğraf çektirdikleri görülen Sıla ve Ahmet Kural çiftinin yeniden barıştığı haberleri magazin gündeminde yer alınca Sıla'ya mikrofonlar uzatılmış. Yeniden birlikte oldukları haberlerini doğrulayan Sıla, evlilik olup olmayacağı yönündeki soruya ise alınan duyumlara göre gülümseyerek cevap vermiş.