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Simge Fıstıkoğlu Emre Tavukçuoğlu ile nişanlandı

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ve Tavukçuoğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Emir Tavukçuoğlu nişanlandı. Peki ekranların sevilen yüzü Fıstıkoğlu'nun evlilik yolunda ilk adımı attığı Emir Tavukçuoğlu kimdir? İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen evlilik teklifinin ardından hayatını Emre Tavukçuoğlu ile birleştirme kararı alan ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu nişanlandı. Tavukçuoğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Emir Tavukçuoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atan Fıstıkoğlu'nun mutluluğu gözlerine yansıdı. Instagram hesabından bu mutlu anını paylaşan ünlü sunucu, "Efendim gençler birbirini sevmiş, size de 'Allah bir yastıkta kocatsın' demek düşer" şeklinde not düştü.

Oldukça heyecanlı görünen Simge-Emir çiftinin nişan töreninde aileler hazır bulunurken, kız isteme merasiminin ardından yüzükler takıldı. Peki Simge Fıstıkoğlu'nun nişanlısı Emir Tavukçuoğlu kimdir?

2006 yılında ablasının ısrarıyla televizyon dünyasına adım atan ve adını en çok spor programı sunuculuğu ile Türkiye'ye duyuran 1982 doğumlu Fıstıkoğlu'nun nişanlısı Emir Tavukçuoğlu, aslen Rizeli. Bağdat Caddesi üzerinde 100'den fazla projeye imza atan Tavukçuoğlu ile 1982 doğumlu Fıstıkoğlu'nun düğününün Nisan ayında olması bekleniyor.

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