Sinüzit tedavisinde doğru bilinen yanlışlar!

Burnun etrafını çevreleyen sinüs adı verilen hava boşluklarının iltihaplanarak, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı atak dönemlerinde yüksek ateş gibi belirtilerle kendini gösteren sinüzit, çoğunlukla immün sistemi zayıflayan kişilerde gözlemlenmektir. Ani hava değişimleri, burun içinde et büyümesi gibi etkenlerde sinüziti tetiklemektedir.

Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan uzmanımız sinüzit hakkında toplumda doğru bilinen yanlışlar olduğunun altını çizerek, sinüzitin ameliyatla geçecek bir hastalık olmadığını ifade etti. Bu ameliyatların asıl amacının nefes almayı zorlaştıran et büyümesi problemini ortadan kaldırmaktır.

Ayrıca bazı baharat ve bitki çayları sinüslerin rahatlamasını sağlasa da farklı hastalıkları tetikleyebilmektedir. Bu sebeple aktardan alınan bitkisel takviyelerin doktor kontrolünde tüketilmesi gerekmektedir. Halk arasında acı kavun olarak bilinen ve suyunun sinüsleri boşaltarak açacağına inanılan yabanı meyve de kimyasal olarak dokuları yakan bir bitki olması sebebiyle körlüğe kadar giden kötü sonuçlar doğurabilmektedir.