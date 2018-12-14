Sivas’ta hava sıcaklığı eksi 13 dereceyi gördü

Dün itibariyle kar yağışının etkisi altına giren Sivas’ta yağışın ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Özellikle havanın kararması ile birlikte sıcaklık hayatı durma noktasına getirecek kadar düştü. Termometreler eski 13 derece olarak ölçtü. Çatılarda buz sarkıtları oluştu, araçların camları buz tuttu. Ara sokaklar buz pistine dönerken, vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kentte yaşayanlar son yılların en soğuk kışı ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Öte yandan meteorolojiden alınan son hava durumu tahminlerine göre 14 Aralık Cuma Günü Sivas'ta kar yağışı etkisini devam ettirirken, ölçülen en yüksek sıcaklık 2 derece olacak. Kar yağışının cumartesi günü etkisini yitireceği düşünülüyor.