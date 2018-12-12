Şofbenden sızan gaz yaşlı çiftin sonu oldu

Alınan bilgilere göre, olay Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Burada ikamet eden 69 yaşındaki Yaşar ile 62 yaşındaki eşi Nurcan Kasar ulaşamayan çocukları, anne ve babalarından haber almak için eve geldiklerinde çifti banyoda hareketsiz olarak yatarken buldu.

Durumun ihbar edilmesi üzere eve acil sağlık ekipleri gelerek yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde bulunan ağır koku üzerine çiftin banyoda bulunan şofbenden sızan gazdan zehirlendiğinden şüphelenildi. Cenazeler kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adli tıp yetkilileri tarafından verilen ön otopsi raporuna göre yaşlı çiftin şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.