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Soğuk hava yurdu etkisi altına alacak

Yurt genelinde beklenen fırtına nedeniyle yarın itibariyle hava sıcaklıkları 6-10 derece düşecek. Eylül'de devam eden yaz havası sona erecek ve yağışlar başlayacak.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle sonbahara kayan yaz mevsimi, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla kendisini gösteriyor. Ancak yarından itibaren etkili olması beklenen fırtına ile birlikte sıcak yaz günleri sona erecek ve sonbahar hissedilmeye başlayacak. Başta kuzeybatı kesimler olmak üzere sıcaklıklar 6-10 derece düşüş gösterecek ve "kestane fırtınası" olarak adlandırılan hava olayı ile birlikte sıcak yaz günleri sona erecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre soğuk hava ile birlikte kuvvetli sonbahar yağmurları da bekleniyor. 25 Eylül itibariyle düşecek olan sıcaklıklarla birlikte yağışlar da görülecek. Özellikte Ege ve Akdeniz kıyılarında kasım ve aralık aylarında mevsim normalleri üzerinde beklenen yağışların diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Son 15 yıldır sonbahar mevsiminin ülkemizde ılıman geçtiği belirtilirken, aralık ayı ortalarına kadar ortalamanın 1 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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