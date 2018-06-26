Son Dakika: LGS sonuçları açıklanıyor! MEB web sitesi üzerinden saat 16:00'da

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak aramalarının oldukça yoğun yaşandığı şu sıralarda sizler için gözümüz Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde. 2018 Liselere Geçiş Sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı yönünde MEB internet sitesi ya da e-okul üzerinden herhangi bir bilgi verilmezken, genellikle MEB sınav sonuçlarını 10.00 ile 14.00 saatleri arasında açıklamakta olduğu biliniyordu. Ancak yapılan açıklamada sonuçların saat 16:00 itibariyle açıklanacağı bildirildi. LGS sonuçları 16:00 itibariyle MEB web sitesi üzerinden açıklanacak.

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LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı 2 Haziran tarihinde 2 oturum halinde gerçekleştirilmişti. TEOG yerine bu yıl ilk kez uygulanan LGS sözel bölümde öğrenciler kolaylıkla soruları yanıtlarken, sayısal bölümünde oldukça ter dökmüştü. Açıklandığı andan itibaren 2018 LGS sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

Daha önceki senelerde uygulanan TEOG yazılı sınavların ortak uygulanması şeklinde olduğu için e-okul üzerinden öğrenilmekteydi. e-okul giriş sayfasında öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarası ile sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktaydı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben öğrenciler tercih yapmaya başlayacak. 27 Haziran itibariyle tercih kılavuzunun yayınlanması beklenirken, bu yıl ilk kez uygulanan sistemde puandan ziyade öğrencilerin bulunduğu yüzdelik dilim önem arz ediyor. Zira içeriği ve zorluk derecesi TEOG'dan oldukça farklı olan LGS, geçtiğimiz yılın taban puanlarıyla büyük oranda uyuşmayacak ve öğrenciler okulların yüzdelik dilimlerine göre tercih yapmak durumunda kalacak.