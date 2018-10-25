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Sonbahar depresyonu belirtileri nelerdir?

Hava sıcaklıklarındaki değişim, günlerin kısalması, gün ışığını daha az alabilme gibi sebeplerle bedensel olduğu kadar, psikolojik sıkıntılar da yaşanabilmektedir. Sonbahar depresyonu olarak adlandırılan bu psikolojik değişimin etkileri haberimizde…

Uzmanlar özellikle mevsim geçişlerinde depresyona girme oranının arttığının altını çizerek, bu oranda yüzde 5’lik kısmının tedavi gerektirecek ağır yaşandığını ifade ediyor. Özellikle sonbahar depresyonu tedavi süreci tamamlanmasına rağmen, iki yıl üst üste tekrarlayabilmektedir.

Görülme oranı erkeklere nazaran dört kat daha fazla olarak tespit edilen sonbahar depresyonu, gün ışığı daha az olan bölgelerde, duygu durumu bozuk, kansızlık, D vitamini eksikliği, hipotiroidi gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerde daha sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Öte yandan yine uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar ortaya koyuyor ki genetik ve biyolojik bir takım faktörler de mevsimsel depresyona sebep olabilmektedir.

SONBAHAR DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ 

Yataktan yorgun kalkmak, aşırı sinirlilik hali, sebepsiz ağlamalar, dikkat dağınıklığı, ilgi ve istek kaybı, kas ve eklem ağrıları gibi belirtiler sonbahar depresyonunu işaret ediyor olabilir. Bu belirtilerden en az beş tanesini iki ve daha fazla süre ile yaşıyorsanız mutlaka bir doktora başvurmanız gerekmektedir.

Bazı vakalarda uzman desteği gerektiren bu rahatsızlık, düzenli uyku, sağlıklı beslenme, gün ışığında açık havada yürüyüş, iyi hissettiren insan ve hobilere daha fazla zaman ayırmak gibi önlemler sonbahar depresyonu riskini azaltmaktadır.

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