Soputan Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Yabancı kaynaklar tarafından servis edilen habere göre, Ulusal Afet Yönetim Ajansı yanardağın faaliyete geçmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Sözcü Sutopo Purwo Nugroho, Sulawesi Adası'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde bulunan Soputan Yanardağı'nda bir patlama meydana geldiğini, patlama sebebiyle dağdan çıkan duman ve külün yüksekliğinin 3 metreye ulaştığını aktardı.

Yaşanan patlama neticesinde eyalette yaşamakta olan tahliyesi konusunda bir aciliyet olmadığına karar verildiğini ifade eden Nugroho, buna karşın yanardağı çevreleyen 4 kilometrelik alana yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu. Patlama neticesinde gözyüzüne yayılan kül ve dumanın tehlike yaratmaması sebebiyle, bölgedeki uçuşların devam etmekte olduğu aktarıldı.