Sosyal medyada tanıştıkları kızları fotoğraflarla tehdit eden çeteye "like" operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de genç kızlarla sosyal medya üzerinden tanışarak kendilerini fotoğrafçı olarak tanıtan, ardından da çektikleri fotoğraflarla onları tehdit ederek fuhuş yapmaya zorladıkları belirlenen çeteye operasyon düzenlendi.

Çektikleri fotoğraflara çok sayıda beğeni getireceklerini vaat ederek 16-23 yaşları arasında 14 genç kızın fotoğraflarını çektikleri ve sonrasında bu fotoğrafları kullanarak fuhşa zorladıkları tespit edilen 3 kişilik çete üyeleri hakkında inceleme başlatıldı. Kocaeli Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 34 yaşındaki S.Ü., 49 yaşındaki F.K. ve 60 yaşındaki M.Ö. isimli şahısları yapılan fiziki ve teknik takip sonucu belirledi.

Genç kızların fotoğraflarını ailelerine göndermekle tehdit eden şahısların kızları Kocaeli, İstanbul, Yalova ve Sakarya'daki otel ve evlere korsan taksilerle gönderdiği tespit edildi. Şahısların İzmit'teki evlerine "Like" adlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyeti'ne götürülen şahıslar ve kimlikleri tespit edilen 14 genç kız hakkında gerekli işlemlerin yapılmasından ardından şahıslar Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.