Su damacanalarındaki büyük tehlikeye dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Solaroğlu, özellikle anne adaylarına uyarıda bulunarak damacanaların yapımında kullanılan Bisphenol A’nın rahim duvarını olumsuz yönde etkileyerek kanlanmayı azaltıp bebeğin tutunmasını zorlaştırdığını düşüklere ve erken doğuma yol açtığını aktardı.

Ayrıca Solaroğlu, son dönemlerde yapılan araştırmalarda BPA’nın fertilite ve otizm sebepleri arasında olabileceğini de ifadelerine ekledi. Öte yandan BPA’nın belli bir miktar kullanımında insan sağlığına zarar vermediğinide aktaran Solaroğlu, plastik ürünlerin kullanımının giderek yaygınlaşmasına doğru orantılı olarak ürünlerde kullanımına izin verilen günlük dozun aşıldığını ve asıl tehlikenin bu noktada başladığını ifade etti.