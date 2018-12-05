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Su yerine üre çözeltisi içen Sumru Yavrucuk'un sağlık durumu...

Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk dün akşam zehirlendi. Oyun için Marmaris'te bulunan Yavrucuk'un su yerine AdBlue içtiği öğrenildi.

Sumru Yavrucuk Marmaris'te su yerine AdBlue olarak bilinen su bazlı üre çözelitisi içince rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir oyun için Marmaris'te bulunan ünlü oyuncu Yavrucuk'un sağlık durumu hakkında ise sosyal medya hesabından açıklama geldi. Sumru Yavrucuk'un durmunun iyi olduğu öğrenildi.

Özel bir organizasyon firması tarafından Muğla Marmaris'te Armutalan Kültür Merkezi'nde sergilenen "Leenane'nin Güzellik Kraliçesi" adlı oyun sırasında sahnede bulunan AdBlue sıvısını su sanarak içen Yavrucuk, oyundan sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetiyle fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun gece boyu gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Sumru Yavrucuk'un son durumu

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan ünlü oyuncu Yavrucuk, bugün Bodrum'da sahnelenecek olan oyuna katılabilecek.

57 yaşındaki usta oyuncu Yavrucuk, sağlık durumu hakkında Twitter hesabından açıklama yaparak yüreklere su serpti. Yavrucuk açıklamasında "Dün akşamki oyun sırasında, mizansen gereği içmem gereken su bardağına, yanlışlıkla adblue sıvısı konmuş. Gerekli tedavi uygulandı. Az önce taburcu oldum. Bu akşam Bodrum'da oynuyorum.Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Su yerine üre çözeltisi içen Sumru Yavrucuk

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