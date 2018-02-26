Şubat ayında dut ağaçları meyve verdi

Kış ayı boyunca neredeyse hiç mevsim normallerini yaşamayınca meyve ağaçları da erkenden çiçeklenerek meyve vermeye başladı. Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği Şubat ayında dut ağaçları da meyvelerini verdi. Ağaçların meyve verdiğini gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Normal şartlarda dut ağaçlarının Mart sonu Nisan başı gibi meyve vermeye başladığını dile getiren vatandaşlar, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı, soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu etkisi altına alacağı haberleri meteorolojiden veriledursun, cemrelerin düşmeye başlamasıyla birlikte pek çok meyve ağacı çiçeklendi ve meyve vermeye başladı. Ancak yaşanması muhtemel soğuk hava dalgası ile birlikte meyve ağaçlarının nasıl etkileneceği de merak konusu oldu. Çok sayıda meyve ağacı henüz bitmeyen kış mevsiminin son günlerinde yaşanabilecek don olaylarından etkilenme riski ile karşı karşıya.