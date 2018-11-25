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Suçüstü yakalanan driftçiye para cezası!

Konya'da bir driftçi suçüstü yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye para cezası verilirken, 60 gün otomobili otoparka çekildi, ehliyetine de 80 gün süreyle el konuldu.

Konya'nın merkez Meram İlçesi, Isparta-Konya yolu Akyokuş mevkisinde meydana gelen olayda, alınan bilgilere bir driftçi devriye gezen polis ekibine yakalandı. 42 KK 610 plakalı otomobili ile drift yaptığı görülen otomobilin video kaydı alındıktan sonra araç durduruldu. Otomobilin sürücüsü Onur K. isimli 23 yaşındaki şahıs ile yanında bulunan arkadaşı araçtan indirilerek alkol kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrollerde 0,80 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye drift yapmaktan 6 bin 12 lira para cezası kesildi. Driftçinin aracı çekici ile 60 gün süreliğine otoparka çekilerek trafikten men edildi. Otomobilin arka camında yazan "Keyfimiz kimlere dert olmadı ki.." yazısı da dikkatleri çekti.

Otomobiline el konulan sürücü göz yaşlarını tutamazken, polisler genci teselli etmeye çalıştı. Gencin "Kusura bakmayın abi. Ben arabamı bağlatmışım, madara olamam abi.." diyerek uzaklaştığı öğrenildi. 8 süreyle ehliyetine de el konulan sürücü Onur K. suçunu kabul etti ve "Drift yapmaktan ceza yedim, drift yapıyordum. Cezama razıyım, sıkıntı yok. Pişmanım bir daha yapmayacağım." dedi.

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