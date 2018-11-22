Sultangazi tünelde feci kaza: 1 ölü

Kaza İstanbul Sultangazi'de tünel içinde meydana geldi. Sultangazi Cebeci Mahallesi Orhangazi Alt Geçidi'nde saat 16:30'da yaşanan kazada koruma demirlerine çarpan araç bariyerlere sağlandı. Meydana gelen kazada 25 yaşındaki 34 RS 0544 plakalı ticari aracın sürücüsü Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre tünel içinde kontrolden çıkan araç yoldan çıktı ve kenardaki koruma demirlerine çarptı. Kapan bariyerler ise araca saplandı. Kaza sırasında çarpanın etkisiyle bariyerler aracın sağ ön tabanından girdi ve arka camdan çıktı. Bir kısım demir ise aracın arkasından gelmekte olan başka bir otomobile de çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari aracın sürücüsü Mehmet Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın arkadaşları ve akrabaları ise olay yerine geldiklerinde gözyaşları döktü. Yapılan inceleme sonucunda Yılmaz'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili çalışma devam ediyor.