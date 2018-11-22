Son olarak 11 Kasım Pazar günü oynanan maçın ardından 12 günlük ara veren Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılışı ise Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak müsabaka ile yapılacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile Konyaspor 23 Kasım cuma günü 20:30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 3. kez Konyaspor'un başında olan Aykut Kocaman için de bu sezonun ilk maçı olacak.

UEFA Uluslar Ligi yeni sistemine göre artık ülkeler sezon başından beri neredeyse her ay aralarında maç yaptığı için liglere verilen milli maç araları oldukça fazla sayıda gerçekleşti. Son olarak 20 Kasım salı günü oynanan UEFA müsabakaları sonrasında 4 ay milli maç olmayacak ve Spor Toto Süper Lig 24 Aralık'ta devre arasına girecek.

Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçları ise şu şekilde olacak:

Yarın oynanacak olan Galatasaray-Konyaspor maçının ardından 24 Kasım cumartesi saat 13:30'da BB Erzurumspor ile Antalyaspor, saat 16:00'da A. Alanyaspor ile Kayserispor, 19:00'da ise Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

25 Kasım pazar günü 13.30'da DG Sivasspor Çaykur Rizespor ile, 16:00'da Akhisarspor Bursaspor ile, 19:00'da Trabzonspor Fenerbahçe ile, aynı saatte Kasımpaşa E. Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

26 Kasım pazartesi saat 20:00'de Göztepe ile M. Başakşehir maçı oynanacak.