Farkonda
Farkonda
» 
»
 

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Milli maçlar nedeniyle verilen araların ardından Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçları ilk olarak yarın 20:30'da Galatasaray-Konyaspor arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak.

Son olarak 11 Kasım Pazar günü oynanan maçın ardından 12 günlük ara veren Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılışı ise Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak müsabaka ile yapılacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile Konyaspor 23 Kasım cuma günü 20:30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 3. kez Konyaspor'un başında olan Aykut Kocaman için de bu sezonun ilk maçı olacak.

UEFA Uluslar Ligi yeni sistemine göre artık ülkeler sezon başından beri neredeyse her ay aralarında maç yaptığı için liglere verilen milli maç araları oldukça fazla sayıda gerçekleşti. Son olarak 20 Kasım salı günü oynanan UEFA müsabakaları sonrasında 4 ay milli maç olmayacak ve Spor Toto Süper Lig 24 Aralık'ta devre arasına girecek.

Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçları ise şu şekilde olacak:

Yarın oynanacak olan Galatasaray-Konyaspor maçının ardından 24 Kasım cumartesi saat 13:30'da BB Erzurumspor ile Antalyaspor, saat 16:00'da A. Alanyaspor ile Kayserispor, 19:00'da ise Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

25 Kasım pazar günü 13.30'da DG Sivasspor Çaykur Rizespor ile, 16:00'da Akhisarspor Bursaspor ile, 19:00'da Trabzonspor Fenerbahçe ile, aynı saatte Kasımpaşa E. Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

26 Kasım pazartesi saat 20:00'de Göztepe ile M. Başakşehir maçı oynanacak.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
SPOR Haberleri
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 25 Şubat pazar saat 19.00'da

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 25 Şubat pazar saat 19.00'da
Galatasaray logosunda renkler değişince kriz çıktı

Galatasaray logosunda renkler değişince kriz çıktı
Trabzonspor Katar Emiri ailesi tarafından satın mı alınıyor?

Trabzonspor Katar Emiri ailesi tarafından satın mı alınıyor?
Rafting Türk Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda 2017 Birincisi oldu

Rafting Türk Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda 2017 Birincisi oldu
Kenan Sofuoğlu geçirdiği talihsiz kazada kalça kemiğini kırdı!

Kenan Sofuoğlu geçirdiği talihsiz kazada kalça kemiğini kırdı!
Milli atlet Aslı Çakır ömür boyu pistlerden men cezası aldı

Milli atlet Aslı Çakır ömür boyu pistlerden men cezası aldı
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon oldu

ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon oldu
Neymar'ın 10 numaralı forması satışa çıktığı gün tükendi

Neymar'ın 10 numaralı forması satışa çıktığı gün tükendi
Fenerbahçe transfer gündemini açıkladı

Fenerbahçe transfer gündemini açıkladı
Fatih Terim Milli Takım ile yollarını ayırdı

Fatih Terim Milli Takım ile yollarını ayırdı
Pepe Beşiktaş'a imzayı attı formayı giydi

Pepe Beşiktaş'a imzayı attı formayı giydi

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz