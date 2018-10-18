Sürekli üşüyenler dikkat! Bunun nedeni…

Herkesin de bildiği gibi üşümelerde başlıca sebeplerin arasında özellikle kış aylarında yaşanan soğuk algınlığının vücutta yarattığı etki sayılmaktadır. Ancak sürekli üşüme sıkıntısı ile karşı karşıya kalan kişiler, kış aylarındaki ısı değişiminden kaynaklanan sorunların yanı sıra daha önemli sağlık problemleri ile karşı karşıya olabilir.

Üşümenin sorununun başlıca sebeplerinden biri de "kansızlık" olarak adlandırılan anemidir. Oldukça ciddi bir sağlık sorunu olan anemi yetersiz beslenme, bilinçsiz yapılan diyetler, çeşitli etkenlere bağlı aşırı kan kaybetme ile ortaya çıkabilir. Tedavi edilmez ise üşüme ile kendini gösteren hastalık, halsizlik, çabuk yorulma ve çarpıntı gibi etkilerle hayatınızı olumsuz etkileyebilir.

Bir diğer hastalık da, kan şekeri düzeyinin hızla düşmesi olarak ifade edilen ‘Hipoglisemi’ dir. Ülkemizde sık karşılaşılan bu hastalık tedavi edilmez ise beyinde ciddi hasarlara yol açabilmektedir. Öte Tiroid bezi hastalıkları, kardiyovasküler sistem hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları da sürekli üşümeye neden olan ve biran önce tedavi edilmesi gereken hastalıklar arasındadır.