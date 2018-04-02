Survivor 2018 kim elendi? Survivor'da kartlar yeniden dağıtılıyor

Survivor 2018 bu hafta pazartesi günü ekrana gelecek bölümde hem elenen isim belli olacak hem de yeni kurulan takımlarda All starın nasıl bölündüğü netleşecek. SURVIVOR 2018 son bölüm gelişmeleri baş döndüren hızla yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın son konseyde yaptığı açıklama tüm dengeleri değiştirdi. Survivor All Star takımını kimsenin yenemeyeceği anlaşıldı ve bu nedenle takımı bölüp All starlar birbirine karşı konseptine dönüyoruz açıklamasıyla Sema ve Merve adeta yıkıldı. Şimdi Survivor'da dengeler tamamen değişti ve oyun yeni başlıyor.

Survivor 2018 Önceki Bölümlerden Notlar...

Survivor 2018 Son Bölüm hem iletişim oyununa hem de en iyiler mücadelesine sahne oldu. Her iki mücadeleyi de Survivor 2018 All Star takımı kazanmayı başardı. Şimdi 4 gün boyunca All Star takımı konforlu adada yaşayacak ve bu moralle yarışmalara çıkacak. Survivor yeni bölüm yine heyecana sahne olacak.

Survivor 2018 kim elendi sorusu geçtiğim hafta cevabını bulmuş ve Ramazan ağlayarak adaya veda eden isim olmuştu. Survivor 2018 34. Hafta fragramı da yayınlandı ve Perşembe akşamı ekrana gelecek olan bölümde Gönüllüler adasındaki gerginliğin hat safhaya yükseldiği görüldü. Survivor 2018 SMS oylamasında potaya giren Anıl, gönüllüler adasından isminin yazılmasına sert tepki gösterirken Survivor All Star takımından transfer olan Nagihan'ın Anıl'a olan desteği dikkat çekti.

Nagihan'ın Anıl'ın isminin yazılması karşısında Anıl'a verdiği desteğe Hakan Hatipoğlu sert çıkarken Nagihan ve Anıl'ın Yağmur ismini yazmasına da anlam veremediğini söyledi.

Survivor 2018 bu yıl da yine reyting rekorları kırmaya ve SMS oylaması ile Türkiye'nin gündemine oturmaya devam ediyor. Survivor All Star takımı tüm zamanların en iyi yarışmac��larını bir araya getirirken karşılarındaki rakip bir çoğu milli sporculardan oluşan Gönüllüler takımı da oyunlarda All star oyuncularına direnmeye çalışıyor.

Survivor 2018 Son Hafta Kim Elenmişti?

Bilindiği gibi Survivor 2018 her hafta Pazartesi günleri elemeye ve bir kişinin adayı terketmesine sahne oluyor. Bu hafta da Yağmur, Anıl ve Ramazan birlikte girdikleri SMS potasında kıyasıya bir mücadelenin ardından Ramazan'ın elendiği anlara sahne olmuştu. Survivor Gönüllüler 2018 takımından son hafta elenen yarışmacı Ramazan, kendisini destekleyenlerin büyük beklenti içinde olduklarını söylerken göz yaşlarını tutamadı.

Survivor 2018 All Star Takımı'nda Kimler Kaldı?

Şu ana kadar iki defa dokunulmazlık oyununu kaybeden Survivor All Star 2018 takımında şu anda, Turabi, Ümit Karan, Sema, Adem, Hilmicem, Damla, Sahra, Merve Aydın, Elif, Murat Ceylan, Yiğit ve yeni katılan Berna halen adada bulunuyor. En son Nihat Doğan'ın elendiği Survivor All Star takımı bazı oyunları kaybetse de dokunulmazlık oyununda performansını doruğa çıkarmayı başarıyor.

Survivor 2018 Gönüllüler Takımında Kimler Elendi Kimler Kaldı?

Survivor All star karşısına çıkarılan en güçlü gönüllüler takımı olarak dikkat çeken ve yeni takviyelerle güçlenen gönüllüler takımında ise şu anda adada kalan yarışmacılar, Hakan, Cumali, Nagihan, Anıl, Yağmur, Funda, Mustafa Kemal, Batuhan, Birsen, Nevin.

Gönüllüler takımı bu hafta dokunulmazlığı almak için var gücüyle çalışacak.