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Survivor 2018 Yeni Bölüm Fragmanı! Survivor son bölüm gelişmeleri

Survivor 2018 35. bölüm fragmanı yayınlandı. 34.hafta da ilginç anlara sahne oldu. İletişim oyununu yine Survivor All Star takımı fark atarak kazanmayı başardı. En iyiler mücadelesini de Survivor All Star takımı adına yarışan Ümit Karan, Adem, Damla, Sema dörtlüsü kazanmayı bildi.

Survivor 2018 Cuma günü ekrana gelecek bölümde Gönüllüler adası iyice karışıyor. Gerginlik Funda ile Nagihan arasında başlıyor ve Gönüllüler yarışmacıları da bu tartışmaya katılıyor.

SURVIVOR 2018 35. Bölüm gelişmeleri Survivor ödül oyununda ise müthiş bir ödül yarışmacıları bekliyor. Yağmur atında oynanan oyun kıyasıya mücadeleye sahne oluyor.  Survivor 2018 35. Bölümünde Gönüllüler takımından Batuhan’ın rakibe yönelik çıkışına Ümit Karan’dan sert tepki geliyor ve taraflar bir anda geriliyor.

Survivor 2018 Son Bölüm hem iletişim oyununa hem de en iyiler mücadelesine sahne oldu. Her iki mücadeleyi de Survivor 2018 All Star takımı kazanmayı başardı. Şimdi 4 gün boyunca All Star takımı konforlu adada yaşayacak ve bu moralle yarışmalara çıkacak. Survivor yeni bölüm yine heyecana sahne olacak.

Survivor 2018 kim elendi sorusu geçtiğim hafta cevabını bulmuş ve Ramazan ağlayarak adaya veda eden isim olmuştu. Survivor 2018 34. Hafta fragramı da yayınlandı ve Perşembe akşamı ekrana gelecek olan bölümde Gönüllüler adasındaki gerginliğin hat safhaya yükseldiği görüldü. Survivor 2018 SMS oylamasında potaya giren Anıl, gönüllüler adasından isminin yazılmasına sert tepki gösterirken Survivor All Star takımından transfer olan Nagihan'ın Anıl'a olan desteği dikkat çekti.

Nagihan'ın Anıl'ın isminin yazılması karşısında Anıl'a verdiği desteğe Hakan Hatipoğlu sert çıkarken Nagihan ve Anıl'ın Yağmur ismini yazmasına da anlam veremediğini söyledi.

Survivor 2018 bu yıl da yine reyting rekorları kırmaya ve SMS oylaması ile Türkiye'nin gündemine oturmaya devam ediyor. Survivor All Star takımı tüm zamanların en iyi yarışmacılarını bir araya getirirken karşılarındaki rakip bir çoğu milli sporculardan oluşan Gönüllüler takımı da oyunlarda All star oyuncularına direnmeye çalışıyor.

Survivor 2018 Son Hafta Kim Elenmişti?

Bilindiği gibi Survivor 2018 her hafta Pazartesi günleri elemeye ve bir kişinin adayı terketmesine sahne oluyor. Bu hafta da Yağmur, Anıl ve Ramazan birlikte girdikleri SMS potasında kıyasıya bir mücadelenin ardından Ramazan'ın elendiği anlara sahne olmuştu. Survivor Gönüllüler 2018 takımından son hafta elenen yarışmacı Ramazan, kendisini destekleyenlerin büyük beklenti içinde olduklarını söylerken göz yaşlarını tutamadı. 

Survivor 2018 All Star Takımı'nda Kimler Kaldı?

Şu ana kadar iki defa dokunulmazlık oyununu kaybeden Survivor All Star 2018 takımında şu anda, Turabi, Ümit Karan, Sema, Adem, Hilmicem, Damla, Sahra, Merve Aydın, Elif, Murat Ceylan, Yiğit ve yeni katılan Berna halen adada bulunuyor. En son Nihat Doğan'ın elendiği Survivor All Star takımı bazı oyunları kaybetse de dokunulmazlık oyununda performansını doruğa çıkarmayı başarıyor.

Survivor 2018 Gönüllüler Takımında Kimler Elendi Kimler Kaldı?

Survivor All star karşısına çıkarılan en güçlü gönüllüler takımı olarak dikkat çeken ve yeni takviyelerle güçlenen gönüllüler takımında ise şu anda adada kalan yarışmacılar, Hakan, Cumali, Nagihan, Anıl, Yağmur, Funda, Mustafa Kemal, Batuhan, Birsen, Nevin.

Gönüllüler takımı bu hafta dokunulmazlığı almak için var gücüyle çalışacak.

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