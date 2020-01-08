Survivor 2020’nin yayın tarihi belli oldu!

Katıldığı bir programda Survivor 2020 ile ilgili merak edilen soruları cevaplayan Acun Ilıcalı, heyecanla beklenen yarışmanın Şubat ayında ekranlara geleceğinin müjdesini verdi. Önceki yıllardaki gibi ünlüler ve gönüllüler orak iki takım halinde yarışılacağını ifade eden Ilıcalı, ön elemelerin üç farklı ilde yapılmaya başlandığını aktardı.

Başarılı yapımcı Şubat 2020'de başlayacağını açıkladığı 'Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isimin oyuncu Ersin Korkut olduğunu sözlerine eklerken, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın da kadroda olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.