Survivor Hakan'ın son durumu nasıl? Oyunlara dönecek mi?

Survivor 2018'de yaşadığı büyük yaralanmadan sonra göz kapağında yırtık oluşan ve hastanede tedavi altında bulunan Hakan Hatipoğlu'nun durumu hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Survivor Hakan 1 hafta içerisinde yarışmaya dönecek ancak 1 ay boyunca oyunlara katılamayacak.

Oyun sırasında kafasını bariyerlere çarparak boynu incinen ve göz kapağında yırtık meydana gelen Survivor Hakan, acı içinde yığıldıktan sonra doktor Metin Kuş tarafından müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan açıklamada Hakan'ın yarışmaya bir hafta içinde döneceği ancak bir ay boyunca yarışamayacağı duyuruldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINA 2 YENİ YARIŞMACI

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor Hakan'ın sakatlığı ve Gamze'nin diskalifiye olmasının ardından Gönüllüler Takımı'na 2 yeni yarışmacı geleceğini duyurdu. Buna göre her iki takıma gelecek olan yedek oyunculardan gönüllülerin yedeklerinden birisi daha erken takıma dahil olacak. Gamze'nin yerine de yeni yarışmacının geleceğini belirten Ilıcalı, yarışmacıların yola çıktıklarını ve 2 gün içinde adada olacaklarını belirtti.