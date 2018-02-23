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Survivor Hakan'ın son durumu nasıl? Oyunlara dönecek mi?

Geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir kaza geçiren Survivor Hakan dönecek mi yoksa yarışmaya veda mı edecek? Hakan Hatipoğlu'nun durumu hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Survivor 2018'in ilk ciddi yaralanmalı kazası hakkında işte detaylar...

Survivor 2018'de yaşadığı büyük yaralanmadan sonra göz kapağında yırtık oluşan ve hastanede tedavi altında bulunan Hakan Hatipoğlu'nun durumu hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Survivor Hakan 1 hafta içerisinde yarışmaya dönecek ancak 1 ay boyunca oyunlara katılamayacak.

Oyun sırasında kafasını bariyerlere çarparak boynu incinen ve göz kapağında yırtık meydana gelen Survivor Hakan, acı içinde yığıldıktan sonra doktor Metin Kuş tarafından müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan açıklamada Hakan'ın yarışmaya bir hafta içinde döneceği ancak bir ay boyunca yarışamayacağı duyuruldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINA 2 YENİ YARIŞMACI
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor Hakan'ın sakatlığı ve Gamze'nin diskalifiye olmasının ardından Gönüllüler Takımı'na 2 yeni yarışmacı geleceğini duyurdu. Buna göre her iki takıma gelecek olan yedek oyunculardan gönüllülerin yedeklerinden birisi daha erken takıma dahil olacak. Gamze'nin yerine de yeni yarışmacının geleceğini belirten Ilıcalı, yarışmacıların yola çıktıklarını ve 2 gün içinde adada olacaklarını belirtti.

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