Tanzanya’da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuk…

Yabancı kaynaklardan alınan bilgilere göre şehirde görev yapan Polis Şefi Mponjoli Mwabulambo tarafından yapılan açıklamada, Frank Bariki adındaki 6 yaşındaki küçük çocuğun annesi ve annesinin arkadaşı tarafından büyü bozma olarak tabir edilen bir ayin esnasında öldürüldüğü ifade edildi.

Mwabulambo cinayet, işleyen 2 kadının kiliseye mensup olduklarını ancak cinayet gününden 2 gün önce oradan ayrıldıklarını belirterek, zanlılar sorgularında, çocuğa, babaannesi tarafından yapıldığını ileri sürdükleri büyüyü bozmaya çalıştıkları esnada öldürdüklerini itiraf ettiklerini ifade etti.

Küçük çocuğun, ayin sırasında göğsüne ve boynuna uygulanan baskı sebebiyle nefessiz kalarak öldüğü tahmin ediliyor.