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Tavuk ucuzlamayınca balık gözde oldu

Döviz fiyatlarının artmasıyla birlikte her üründe yaşanan fiyat artışı en çok tavuk fiyatlarını etkiledi. Ancak doların düşmesi de kanatlı et fiyatlarının ateşini düşürmedi. Hal böyle olunca vatandaş balığa yöneldi.

Beyaz fiyatlarında dövizdeki yükselişle birlikte görülen artış, dövizin gerilemesine rağmen fiyatlara yansımayınca vatandaş çareyi balığa yönelmekte buldu. Kanatlı et fiyatlarının neden düşmediğine dair açıklamalarda bulunan Samsun Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Raif Akman, üreticilerin fiyatlarla bir ilgisinin bulunmadığının altını çizdi.

Et fiyatları

Piyasa döviz artışıyla birlikte her kaleme en az yüzde 30 zam yapıldığını kaydeden Akman, döviz endeksli olarak yapılan bu zamlardan en çok tavuk fiyatlarının etkilendiğini belirtti. Tavuk üreticiliğinde kullanılmakta olan yem ve hammaddelerin tamamen yurt dışından geldiğini kaydeden Akman, beyaz etteki fiyat artışlarının üreticiye yansımadığını, bu durumdan büyük entegre firmalar olduğunu belirtti. Akman "Biz üreticiler fiyatların artmasına rağmen bir değişkenlik görmedik. Fiyatlar üretim sayısını etkilemedi. Bizim açımızdan üretim var, para yok desek doğru olur. Biz her ay aylık 250-300 bin adet tavuk üretip entegre firmalarına veriyoruz. Onlar da ihracat yapıyorlar. Zamlar ya da indirimler konusunda bizden kaynaklanan bir durum söz konusu değil” dedi. 

Tavuk fiyatları

Eylül'den beri kanatlı et fiyatlarında düşüş yaşanmadığını dile getiren tavukçu Yasin Taşkın, satışlardan memnun olduklarını, ancak balık mevsimi olması nedeniyle balık fiyatlarının düşün olduğunu bunun da satışları olumsuz etkilediğini kaydetti. Eylül ayından beri dikkat çeken bir fiyat düşüşünün kanatlı et fiyatlarına yansımadığını da belirten Taşkın, rekabetin olmadığı yerlerde fiyatların yüksek seyredebileceğini, Samsun'da rekabet olduğu için fiyatların düşük olduğunu açıkladı. Taşkın "Merkezde kanadın kilosu 12 liradan satılırken, diğer yerlerde 18-19 liraya da satıldığını görüyoruz. Rekabetin olduğu yerlerde fiyatlar aşağı çekildiği için bir düşüşten bahsediyorlar. Normalde tavuk fiyatlarında bir düşüş yaşanmadı. Şu anda bütün tavuğun kilosu 11, kanat ve budun kilo fiyatı 12 lira, pirzola kilosu ise 15 liradan satılıyor. Kış mevsiminde en çok kaz, hindi, ördek ve köy tavuğu satıyoruz. Ördeğin kilosu 30, kazın kilosu 40, köy tavuğunun kilosu 28 lira ve hindinin kilosu da 25 liradan vatandaşa sunuluyor” diye konuştu. 

Balık kilosu

Kırmızı etin kilosu Samsun'da 45 lira olurken, kanatlı eti ortalama 12 liradan satışa sunuluyor. Mezgit, istavrit, çingene palamudu, hamsi ve barbun gibi balıkların kilosu ise 10 liradan alıcı buluyor.

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