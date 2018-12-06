Televizyon programında tanışıp evlenmişti...

Sivas'ta 28 yaşındaki Ali K. 2012 yılında N.K. adlı eşiyle bir televizyon programında tanışarak 2013 yılında evlendi. Nakliyecilik yapan Ali K.'nın mutlu başlayan evliliğinden 2 çocuğu dünyaya geldi. Ancak bir hafta önce 3 ve 4.5 yaşlarındaki iki çocuğunu yanına alan N.K. iddiaya göre internette tanıştığı başka bir adamla kaçtı.

Ali K. eşiyle mutlu bir evlilikleri olduğunu, köye taşındıklarında huzursuzluk yaşamaları nedeniyle yeniden şehre döndüklerini belirtti. İşlerinin bozulması nedeniyle burada da huzursuzluk yaşadıklarını ancak bu durumun ağız dalaşı dışında bir hale gelmediğini dile getiren Ali K. eşinin ailesi yüzünden cezaevine girdiğini iddia etti.

"ÇOCUKLARIM YANIMDA OLSUN"

Bundan sonra ise işine dört elle sarıldığını ifade eden Ali K. eşinin sığınma evine gittiğini söyleyerek evden çıktığını ve bir hafta orada kalarak döneceğini belirttiğini ileri sürdü. Bunun ardından kendisini arayarak Antalya'da sevgilisinin yanına gittiğini söylediğini belirten Ali K. "Ailesinden aldığım bilgiye göre biriyle birlikteliği varmış, çocuklarımdan 5-6 gündür haber alamıyorum. Çocuklarımın can güvenliği yok. Çocuklarımın fotoğraflarını gönderdi kızımın sol gözünün altının simsiyah olduğunu fark ettim. Adliyeye ve karakola da gösterdim. Benim tek isteğim çocuklarım yanımda olsun. Ben başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kaydetti. N.K.'nın polise verdiği ifadede eşinden şiddet gördüğü için evi terk ettiğini söylediği öğrenildi.