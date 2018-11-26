THY 1600 kabin memuru alımı yapacak!

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından 1600 kişilik kabin memuru alımına dair yapılan açıklamada, THY bünyesine katılan yeni filolarla birlikte önümüzdeki yıl içerisinde yaklaşık olarak bin pilot ve bin 600 kabin memuru alımı yapılacağı ifade edildi.

Başvuruda bulunmak isteyen gençlerin resmi internet sitelerinde bulunan ilgili bölümleri takip ederek kendilerine uygun olan pozisyonlar için müracaatta bulunmaları gerektiğini aktaran Ekşi, havacılık sektöründe genç yeteneklere yer vermek istediklerini belirtti.