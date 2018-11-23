THY iç hat seferlerine yenilerini ekliyor

Türk Hava Yolları (THY) tarifeli uçuş ağına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. İstanbul Havalimanı'ndan Adana ve Trabzon'a uçuş başlatma kararı alan THY, 29 Ekim'de gerçekleştirilen resmi açılış sonrasında 31 Ekim itibariyle tarifeli uçuşlarına başlamıştı.

THY iç hatlarda Antalya, Ankara, İzmir'e, dış hatlarda Kıbrıs Ercan ve Bakü'ye her gün karşılıklı birer sefer yapmakta olan THY'nin uçuş ağına iki yeni destinasyon daha eklendi. 10 Aralık itibariyle hali hazırda devam eden uçuşlara Adana ve Trabzon seferleri de eklenecek ve her gün birer kez olmak üzere haftada 7 frekans şeklinde tarifeli uçuşlar yapılacak. Trabzon ve Adana hatlarına gidecek yolcuların bilet ücretleri ise 59 TL'den başlayacak.