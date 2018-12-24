Tokat'ta kadın cinayeti: Zanlı teslim oldu

Tokat merkeze bağlı Kocacık Köyü'nde meydana gelen olayda, R.K., dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı Sevgi Völler'i öldürürek polise teslim oldu. Alınan bilgilere göre, 59 yaşındaki R.K. dini nikahlı olarak 53 yaşındaki Sevgi Völler ile bir dağ evinden yaşamaktaydı. Bir süre önce ayrıldığı Sevgi Völler ile yeniden barışmak için buluştukları sırada ikili arasında kıskançlık ve ayrılık nedeniyle tartışma çıktı.

İddialara göre, R.K. bulundurma ruhsatı bulunan tabancasıyla Sevgi Völler'e ateş etti ve kadını göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak Völler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sevgi Völler'i vurduğunu itiraf eden R.K. kullandığı tabanca ile birlikte Karşıyaka Polis Karakolu'na teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.