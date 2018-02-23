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Trabzonspor Katar Emiri ailesi tarafından satın mı alınıyor?

İddialara göre yüzde 50 hissesi için Trabzonspor'a Katar Emiri ailesine ait bir holding tarafından 250 milyon dolar teklif edilecek.

Trabzonspor Katar Emiri ailesine satış iddiası spor gündemine adeta bomba gibi düştü. Başakşehir için yabancı sermayeye satılma gelişmelerin takip edildiği gündemde bugün Trabzonspor'un yüzde 50 hissesi için Katar Emiri ailesine ait holdingin 250 milyon dolar teklif ettiği iddiası ortaya atıldı. El Cezire televizyonundan verilen haberde yer alan bilgilere göre 1.5 yıldır Trabzonspor'u takipte olan Katar'ın zengin iş adamlarından Muntag Al Gafy, Trabzonspor'u incelemekteydi.

Turkfutbol.com'un haberine göre ise Trabzonspor'un yeni stadının yapımında Katar'la ortak hareket edilmişti. Aynı zamanda Katar bankası olan QNB şu anda takımın forma sponsoru. Trabzonspor için ortaya atılan iddialar gerçek mi değil mi yapılacak olan açıklamalarda ortaya çıkacak.

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