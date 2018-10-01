Trabzon’un incisi Sümela Manastırı'nda define iddiaları!

Gerek yerli gerekse yabancı turistlerin oldukça dikkatini çeken Trabzon’un incilerinden görkemli dağlarından Karadağ eteklerine inşaa edilmiş olan Sümela Manastırı ile ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. Bir süredir özel bir ekip tarafından restorasyonu devam etmekte olan manastırda define olduğu söylentisi kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Söylentiye göre, manastırın açılma süresinin sürekli uzatılıyor olması, manastır içerisinde altın bulunması nedeniyle insanların oyalandığı yönünde yorumlanıyor. Bir dönem izlenme rekorları kıran bir sinema filmine de konu olan define ile ilgili Belediye Başkanı Koçhan, bu söylentilerin kendi kulağına da geldiğini ancak aslının olmadığını aktardı. Çok yakında restorasyon çalışmalarının bir bölümünün tamamlanarak yeniden halka açılacağını aktaran Koçhan, bu söylentilerin de böylece biteceğini ifade etti.