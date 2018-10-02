Trans yağlardaki büyük tehlikeye dikkat! Hastalıklara neden oluyor

Uzmanlar tarafından yemeklerde kesinlikle kullanılmaması gerektiği ifade edilen trans yağ, sıvı yağların çoklu bağlarının hidrojenle doyurularak katı hale getirilmesi sonucu meydana gelir. Bu yağın oluşun sürecinde içerisine katılan hidrojen miktarı yağın katılık oranını belirlemektedir.

Uzmanlar, trans yağların oda ısısında sıvılaşmadığını, bilhassa vücutta gereksiz bire yağ birikimi ve kilo alımına neden olduğunu ayrıca, LDL-kolesterol (kötü kolesterol) tehlikeli oranda yükselttiğini ifade ediyor. Önemli bir ayrıntıya daha dikkat çeken uzmanlar, kızartmalarda kullanılan yağlarında ısı nedeni ile trans yağa dönüştüğünü belirtiyor.

Bu yağlar ençok da hazır gıda sektöründe oldukça tüketilen, patlamış mısır, cips, bisküvi, meyveli kek, hazır soslar, dondurma gibi ürünlerde kullanılmaktadır.