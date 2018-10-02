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Trilyonluk havayolu şirketi Primera Air iflasını açıkladı

Artan maliyetlere daha fazla direnemeyen Danimarka kökenli havayolu firması Primera Air iflas başvurusunda bulundu.

Özellikle turizmin en hareketli olduğu sezonlarda İskandinav ülkelerinden Türkiye’de birçok şehre yolcu taşıyan, Avrupa’dan Amerika Birleşik Devletlerine yapılan seyahatler için bir dönem uçak biletlerini 100 doların altına kadar satışa sunan Primera Air yetkili makamlara iflas başvurusunda bulunarak uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Merkez ofisinin Danimarka’nın Kopenhag kentinde bulunduğu şirket, 2009 yılında İzlandalı Primera Travel Group bünyesinde kuruldu. Çoğunlukla Londra'da bulunan Stansted Havalimanı'nı kullanan havayolu şirketi, genellikle New York, Boston, Washington ve Toronto'ya yolcu taşıyordu. Öte yandan, 23 ülkede 41 noktaya uçuşları bulunmaktaydı.

 

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